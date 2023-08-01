В Рязани полиция задержала наркозакладчика, который замаскировался под рыбака

В Рязани полиция задержала 38-летнего мужчину на велосипеде, который пытался выдать себя за рыбака. В его рюкзаке были наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители изъяли у мужчины две банки из-под соли с кремообразным веществом. Исследование показало, что в банках был мефедрон. Его масса — 477 граммов.

Известно, что мужчина несколько месяцев работал на сетевой наркомагазин, распространяя оптовые партии «синтетики». Он делал тайники не только в Рязани, но и селах.

«Для скорости передвижения закладчик использовал велосипед, а для маскировки брал с собой рюкзак и удочку и делал вид, что едет на рыбалку», — сообщает пресс-служба УМВД.

Полиция нашла в деревне Дмитриевка Рязанского района две закладки с мефедроном массой шесть граммов, которые сделал задержанный.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за попытку сбыть наркотики в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ).