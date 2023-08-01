В Рязани на 17 улицах на две недели отключили горячую воду

В Рязани на 17 улицах на две недели отключили горячую воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 1 по 14 августа горячую воду отключили по адресам:

улица Костычева, дома № 6, № 10 (детская поликлиника № 6), № 2 корпус 1, № 6 корпус 1, № 6 корпус 2, № 7 корпус 1, № 7 корпус 2, № 8, корпус 1, № 9, № 10, № 10 корпус 1, № 10 корпус 2, № 12, корпус 1, № 14, № 14 корпус 1, № 14 корпус 2, № 16, № 16 корпус 1;

улица Новаторов, дома № 27-б (Мальшинская богадельня), № 27-а (детский сад № 134), № 3-а (школа № 26), № 21-а (школа № 60), № 21 (школа № 61), №№ 1-4, № 2, № 2 корпус 1, № 2 корпус 2, № 2 корпус 3, № 3, № 4, № 5, № 5 корпус 1, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9 корпус 1, № 10, № 11 корпус 1, № 12, № 13, № 15 корпус 1, № 17 корпус 1, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2, № 19 корпус 3, № 23,№ 25, № 27, № 29;

улица Крупской, дома № 10-а (детский сад № 22), № 4-а (детский сад № 106), № 15 корпус 1 (детский сад № 115), № 7 (школа № 53), №№ 1-13, №№ 2-14, № 3, № 3 корпус 1, № 3 корпус 2, № 4, № 5, № 5 корпус 1, № 5 корпус 2, № 5 корпус 3, № 8 корпус 1, № 8 корпус 2, № 9, № 9-а, № 10, № 10 корпус 1, № 10 корпус 2, № 11, № 12 корпус 1, № 12 корпус 2, № 13, № 14, № 14 корпус 1, № 14 корпус 2, №№ 15-18, № 16 корпус 1, № 17, № 18, № 18-а, № 18 корпус 1, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2, № 19 корпус 3, № 21 корпус 1, № 22, № 23, № 28;

улица Великанова, дома № 1 корпус 2 (детский сад № 103), № 5 корпус 2 (детский сад № 108), № 6 корпус 1 (детский сад № 110), № 9 (школа № 47), № 1 корпус № 1, № 1 корпус 6, № 2, № 3, № 3 корпус 1, № 4, № 5, № 6, № 7 корпус 1, № 8 корпус № 1, № 10 корпус 1, № 10 корпус 2, № 10 корпус 3, № 11 корпус 1, № 11 корпус 2, № 11 корпус 3, № 12 корпус 1, № 12 корпус 2, № 13, № 14, № 14 корпус 1, № 15, № 16 корпус 1, № 16 корпус 2, № 16 корпус 3, № 17, № 18, № 19;

улица Московское шоссе, дома № 41-а (детский сад № 128), № 35, № 35 корпус 1, № 39, корпус 1, № 39 корпус 2, № 39 корпус 3, № 39 корпус 4, № 39 корпус 5, № 41 корпус 1, № 41 корпус 2, № 45, № 45 корпус 1, № 45 корпус 2, № 47, д№ 47 корпус 1, № 49 (Дворец торжеств), №№ 51-2, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63;

улица Юбилейная, дома № 24 (школа № 55), № 1 корпус 1, № 1 корпус № 2, № 2 корпус 1, № 2 корпус 2, № 3, № 3 корпус 1, № № 4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 15-а, дом № 16, № 16 корпус 1, дом № 17, № 18, № 19;

улица 1-й Тракторный проезд, дома № 6, № 7, № 8, № 9;

улица 3-й Тракторный проезд, дом 7;

улица 4-й Тракторный проезд, дома №№ 2-27;

улица 6-й Коломенский проезд, дома №№ 7-30;

улица Вишневая, дома №№ 28-4, № 30, № 32, №№ 34-2;

улица Западная, дом № 8;

улица Коломенская, дома № 1-а, № 3;

улица Комбайновая, дома №№ 1-5, №№ 2-7, № 13, № 13 корпус 1, № 13 корпус 2, № 21, № 21 корпус 1, № 22 корпус 1, № 24, № 26, № 28;

улица Мервинская, дома № 164, № 164-а;

улица Народный бульвар, дома № 4, № 12, № 12 корпус 1, № 14, № 16;

улица Сельскохозяйственная, дом № 14.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.