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В Рязани 2 августа отключат горячую воду на семи улицах
В Рязани с 00.00 2 августа до 23.59 3 августа отключат горячую воду на семи улицах из-за ремонта на тепловой камере.

В Рязани с 00.00 2 августа до 23.59 3 августа отключат горячую воду на семи улицах из-за капитального ремонта на тепловой камере. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

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  • улица Свободы, дома с № 11 по № 28,
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