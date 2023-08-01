В Рязани 2 августа отключат горячую воду на семи улицах
В Рязани с 00.00 2 августа до 23.59 3 августа отключат горячую воду на семи улицах из-за ремонта на тепловой камере.
В Рязани с 00.00 2 августа до 23.59 3 августа отключат горячую воду на семи улицах из-за капитального ремонта на тепловой камере. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ресурса не будет по адресам:
- улица Подгорная, дома с № 10 по № 39,
- улица Свободы, дома с № 11 по № 28,
- улица Скоморошинская, дома с № 15 корп. 1 по № 21,
- улица проезд Щедрина, дома с № 13 по № 15б,
- улица Вознесенская, дома с № 10 по № 22,
- улица Грибоедова, дома с № 11/8 по № 50а,
- улица Фурманова, дома с № 13 по № 58.