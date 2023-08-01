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В ООН заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены

В ООН заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил заместитель генсека организации Фархан Хак.

Хак заявил, что ООН против атак беспилотников на Москву, они должны быть прекращены.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — рассказал представитель организации.

Напомним, ночью 1 августа, Москву снова атаковали беспилотники.