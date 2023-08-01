В Москве девятиклассник покончил с собой из-за конфликта с родителями

В Москве на козырьке дома нашли тело 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegarm-канал Shot.

Трагедия произошла в Крылатском. Девятиклассник покончил с собой из-за конфликта с родителями. Его ругали, потому что он много времени проводил в интернете. На этом фоне у мальчика началась бессонница. Его отвели к неврологу, но наладить сон это не помогло.

Отмечается, что ребенок вырос в полной и благополучной семье. По словам матери, суицидальных мыслей у него не было.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».