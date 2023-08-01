В мэрии Рязани прокомментировали изменение схемы движения на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского

В мэрии Рязани прокомментировали изменение схемы движения на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского.

Режим работы светофора на данном участке дороги изменили для повышения пропускной способности.

Теперь со стороны проезда Яблочкова разрешен левый поворот с двух полос в сторону Куйбышевского шоссе, с правой полосы — прямо (на улицу Горького) и направо (на улицу Циолковского). Со стороны Куйбышевского шоссе разрешен правый поворот на проезд Яблочкова с двух полос.

Ранее в Рязани на пересечении улиц Яблочкова и Циолковского изменилась схема движения транспорта.