В Липецкой области перевернулась рязанская автоцистерна с 27 тоннами битума

В Липецкой области перевернулась рязанская автоцистерна с 27 тоннами битума. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по Липецкой области.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа. В селе Замартынье Добровского района. Грузовик с цистерной перевернулся и опрокинулся в кювет.

В его цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы.

Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба и приняты меры по его возмещению и устранению.