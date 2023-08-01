В Липецкой области перевернулась рязанская автоцистерна с 27 тоннами битума
В Липецкой области перевернулась рязанская автоцистерна с 27 тоннами битума. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по Липецкой области.
Инцидент произошел во вторник, 1 августа. В селе Замартынье Добровского района. Грузовик с цистерной перевернулся и опрокинулся в кювет.
В его цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы.
Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба и приняты меры по его возмещению и устранению.