В Константинове отремонтируют лестницу к причалу в музее Есенина за пять миллионов рублей

В Константинове отремонтируют лестницу к причалу в музее-заповеднике С.А. Есенина за пять миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина выделил 5 миллионов 198 тысяч 988 рублей. Подрядчик демонтирует старую лестницу и проведет укрепление откосов насыпных сооружений, конусов, фундамента мостов, сборку лестниц с перилами и площадок с маршами.

Работы планируется выполнить до 10 ноября 2023 года.