В Карелии нашли убитыми шесть человек

В Карелии загорелись два дома, в которых нашли тела нескольких человек. Об этом 1 августа сообщается в Telegram-канале «112».

Трагедия произошла в пять утра в селе Деревянное Прионежского района. На место приехали пожарные и потушили огонь, после чего нашли шесть тел.

По предварительным данным, людей убили, а затем подожгли дома.

Правоохранители сейчас выясняют личность преступника и мотив.

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По информации Тelegram-канала «Газета.Ru», задержаны два подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители 37 и 38 лет. Во время задержания они были пьяны.

Экспертиза показала, что тела двух погибших имеют признаки насильственной смерти.