В Госдуме предложили предоставить отсрочку от срочной службы родителям одного ребенка

«Новые люди» внесли законопроект в Госдуму.

В Госдуме предложили предоставить отсрочку от срочной службы родителям одного ребенка. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от срочной службы гражданам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющим детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее — законопроект) предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет при осуществлении ухода за ними», — приводит РИА Новости текст пояснительной записки.

Отмечается, что первый год после рождения ребенка — время, когда матери нужна особая поддержка.