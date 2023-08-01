В Анапе в детском лагере мужчина надругался над пятью школьницами

В Анапе в детском лагере «Счастливое детство» мужчина из Воронежской области надругался над пятью школьницами. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, злоумышленник зашёл в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц от десяти до 12 лет. Уточняется, что четыре девочки из ДНР, одна — из Московской области.

Злоумышленник задержан. С ним работают следователи.

На мужчину завели уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.

Проводится проверка.