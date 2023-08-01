Сбербанк снизит ставки по ипотеке с господдержкой

Сбербанк снизит ставки по ипотеке с господдержкой. Об этом сообщила пресс-служба банка.

С 4 августа Сбербанк снизит ставки по ипотеке с господдержкой. По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка снизится на 6%. По «Семейной ипотеке» — на 4%. По «Ипотеке для IT» — на 3%.

Отмечается, что ставки по основным ипотечным программам пока остались без изменений. Квартиру на вторичном рынке можно приобрести в кредит по ставке от 10,9% годовых, в новостройке — от 10,6%