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Рязанская мэрия: перевозчик маршрута № 33 не выполнил договоренности
В рязанской мэрии рассказали редакции РЗН. инфо об изменении схемы движения маршруток № 33 и сокращении количества микроавтобусов из-за замены на автобусы среднего класса.

В рязанской мэрии рассказали редакции РЗН. инфо об изменении схемы движения маршруток № 33 и сокращении количества микроавтобусов из-за замены на автобусы среднего класса.

Как отметили в ведомстве, перевозчик согласился с новыми правилами еще в 2021 году. Однако из-за коронавируса продолжил ездить по маршруту «ул. Новоселов № 60 — пос. Южный» в том числе и на микроавтобусах. Он имел на это право, так как в регионе действовал режим повышенной готовности, который разрешал перевозчику уведомить управление транспорта и не менять принципы работы.

2 июня 2023 года распоряжением губернатора особый режим отменили и, соответственно, перевозчик должен был изменить схему движения № 33 маршрута и заменить 34 микроавтобуса на 12 автобусов среднего класса.

«В настоящее время ООО «Таксавто» данную обязанность не исполнил. Перевозчик продолжил работу на автобусах малого класса по недействующей схеме «ул. Новоселов, 60 — пос. Южный», — отметили в мэрии.

По новой схеме «ул. Новоселов, 60 — мкр. Братиславский» ездит всего одна машина. Она совершает предположительно один рейс в сутки.

В администрации Рязани сообщили, что 11, 14 и 21 июля Ространснадзор провел рейды, которые подтвердили нарушения по маршруту № 33. Ведомство возбудило административное дело в отношении перевозчика.

Также в рязанской мэрии заявили, что прорабатывали вопрос транспортной доступности поселка Южный, принимая решение об изменении маршрута № 33. Город увеличил количество автобусов № 16 с двух до 15 единиц. Каждый автобус вмещает более 100 человек.

«Прежнюю схему движения автобусов маршрута № 33 («ул. Новоселов, 60 — пос. Южный») дублируют более чем на 75% автобусы маршрута № 32, обслуживаемого 13 единицами среднего класса, которыми граждане также могут воспользоваться при планировании своих поездок», — добавили в ведомстве.

Напомним, водители маршруток и рязанцы собирают подписи для сохранения маршрута.