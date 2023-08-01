Рязанская мэрия не демонтировала горку на Лыбедском бульваре к обещанному сроку

Напомним, в июне администрация города обещала демонтировать горку на Лыбедском бульваре до конца июля.

Рязанская мэрия не демонтировала горку на Лыбедском бульваре к обещанному сроку. Корреспондент РЗН. инфо проверил, ведутся ли работы. Однако горка продолжает стоять на своем месте.

В ведомстве редакции сообщили, что в ближайшее время приступят к демонтажу, который займет три рабочих дня.

Напомним, в июне администрация города обещала демонтировать горку на Лыбедском бульваре до конца июля.