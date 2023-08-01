Рязанцы пожаловались на химический запах в Кальном

Жители Рязани пожаловались на химический запах в Кальном, из-за которого «невозможно дышать». Об этом сообщается 1 августа в Telegram-канале «Рязань».

"Рязанцы, сколько нас еще будут травить?! Сегодня проснулась в 05:30 от ужасной химической вони дома, внимание — при закрытых окна (шутки про то, что источник внутри квартиры — не в тему). Открыла окно и чуть не задохнулась от концентрации запаха на улице (район Кальное). Просто кошмар.