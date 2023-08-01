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Рязанцы пожаловались на «джунгли» во дворе дома на улице Зубковой

Рязанцы пожаловались на «джунгли» во дворе дома на улице Зубковой. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

«У нас во дворе по улице Зубковой дом № 10-а вот такая ужаснейшая ситуация. Страшно ходить. Мало того, что ни одной лавочки нет, детской площадки, так еще и вот такие джунгли», — написала рязанка.

Женщина рассказала, что с августа прошлого года жильцы дома начали писать заявления, но на них не отреагировали.

«Живут в основном одни пенсионеры и несколько молодых семей. Этим летом я начала звонить и в Жилищную компанию-отфутболили, потом в дирекцию по благоустройству- то же самое», — отметила местная жительница.