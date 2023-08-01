Реконструкцию Северной окружной дороги планируют завершить в конце сентября

Об этом во вторник, 1 августа, на заседании правительства сообщил министр транспорта и автодорог региона Павел Супрун.

Реконструкцию Северной окружной дороги планируют завершить в конце сентября. Об этом во вторник, 1 августа, на заседании правительства сообщил министр транспорта и автодорог региона Павел Супрун.

Как отметил Супрун, ночью 1 августа завершат укладку асфальта, останется только устройство освещения, велодорожек и пешеходного тротуара, наземного пешеходного перехода, а также благоустройство возле борковского пляжа.

«На сегодняшний день значительных заторов на Северной окружной не наблюдается. Все работы планируем завершить до конца сентября, на месяц раньше предусмотренного контрактом срока», — добавил министр транспорта и автодорог области.

Напомним, в Рязани на Северной окружной открыли движение транспорта по двум полосам.