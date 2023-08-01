Пшенников: подстанцию скорой медпомощи в Скопинском районе не закроют

Министр регионального здравоохранения Александр Пшенников заверил, что подстанцию скорой медпомощи в селе Горлово Скопинского района закрывать не собираются.

Министр регионального здравоохранения Александр Пшенников заверил, что подстанцию скорой медпомощи в селе Горлово Скопинского района закрывать не собираются. Об этом он сообщил во вторник, 1 августа, на заседании регионального правительства.

Павел Малков зачитал жалобу жителей Скопинского района о том, что подстанцию скорой медпомощи перевели в Скопин. Пшенников отметил, что они не планируют закрывать подстанцию в селе Горлово.

«Там один автомобиль скорой медицинской помощи. Конечно, по федеральному нормативу количество населению не соответствует, одна скорая помощь на десять тысяч человек. Но с учетом плеча эвакуации, это порядка 40 километров, убрать оттуда подстанцию невозможно, не выдерживается тогда этот 20-минутный норматив», — отметил Пшенников.

Кроме того, министр регионального здравоохранения подчеркнул, что в настоящий момент есть кадровые проблемы на подстанции в Горлово, но они над этим работают, пытаются привлечь молодых специалистов. Поэтому минздрав командирует людей из основной станции, которая базируется в Скопинском ММЦ.