Проект Физико-математической школы РГРТУ выиграл региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ

Проект Физико-математической школы РГРТУ выиграл региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ и продолжит борьбу за грантовое финансирование. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Цель ФМШ — создать фундамент для обеспечения инженерными кадрами экономики региона за счет увеличения количества студентов технических направлений подготовки и специальностей.

Проект реализуется РГРТУ с 2021 года. За это время выпускниками ФМШ стали более 2000 школьников. Отмечается, что победа и получение гранта премии #МЫВМЕСТЕ позволит значительно масштабировать проект.