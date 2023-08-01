Politic: Власти Украины разработали план на случай гибели Зеленского

В Украине разработали план передачи власти на случай смерти президента Владимира Зеленского. Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на газету Politic.

Согласно конституции, если Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, они перейдут спикеру парламента Руслану Стефанчуку. Однако в связи с тем, что он не пользуется большим авторитетом, предполагается, что их будет выполнять группа политиков: глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Валерий Залужный.

Отмечается, что западные союзники Зеленского «очарованы его харизмой» и считают его «символом борьбы». В случае его гибели Запад может усилить давление на Киев, чтобы он начал переговоры.

Отмечается, что Зеленский пережил 12 покушений на свою жизнь с 24 февраля 2022 года. Сам глава Украины призывает не верить этим сообщениям в СМИ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России ведут украинского президента к преждевременной смерти.