Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 345 военных на донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли более 345 военных на донецком направлении. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Минобороны.

Также украинские военные потеряли танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, пять польских самоходных артиллерийских установок Krab, РСЗО «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

В ведомстве отметили, что российские бойцы уничтожили два склада боеприпасов и вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.