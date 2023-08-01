Малков присвоил двум населенным пунктам Михайловского района Почетное звание Рязанской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Губернатор посетил село Малинки, которому исполнилось 347 лет со дня образования. В своем поздравлении Павел Малков отметил, что село живет, развивается и благоустраивается во многом благодаря стараниям жителей.
«В Малинках живут неравнодушные люди. Своим трудом, вкладывая свою душу, вы помогаете развиваться селу. Спасибо вам за это. Сегодня многое делается для того, чтобы в районах была комфортной жизнь. Реализуются инфраструктурные, социальные проекты, которых все ждут. Ремонтируются дороги. Ведется газификация. Развивается бизнес. Строится дополнительное жилье. В целом формируются условия для современной, нормальной жизни. Эту важную работу будем продолжать. Уверен, что в селе с таким замечательным названием точно все будет хорошо», — сказал Малков.
В рамках торжественной церемонии Губернатор вручил местному руководству грамоту о присвоении Почетного звания Рязанской области «Рубеж воинской доблести» двум населенным пунктам Михайловского района: селу Хавертово и деревне Поярково.
«Эти звания присвоены за мужество и самоотверженность местных жителей, которые они проявили в годы Великой Отечественной войны, героически защищая родное Отечество, свою землю. Сельчане не оставили врагу никаких шансов закрепиться на Михайловской земле и двигаться дальше. Здесь в сорок первом году фашистам был дан серьезнейший отпор. Михайловский район стал родиной десяти Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы. Вам есть кем гордиться. Мы помним их подвиги и беспримерное мужество. На этих достойных примерах сейчас воспитывается молодежь», — подчеркнул Малков.