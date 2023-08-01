Малков присвоил двум населенным пунктам Михайловского района Почетное звание Рязанской области

Малков присвоил двум населенным пунктам Михайловского района Почетное звание Рязанской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор посетил село Малинки, которому исполнилось 347 лет со дня образования. В своем поздравлении Павел Малков отметил, что село живет, развивается и благоустраивается во многом благодаря стараниям жителей.

«В Малинках живут неравнодушные люди. Своим трудом, вкладывая свою душу, вы помогаете развиваться селу. Спасибо вам за это. Сегодня многое делается для того, чтобы в районах была комфортной жизнь. Реализуются инфраструктурные, социальные проекты, которых все ждут. Ремонтируются дороги. Ведется газификация. Развивается бизнес. Строится дополнительное жилье. В целом формируются условия для современной, нормальной жизни. Эту важную работу будем продолжать. Уверен, что в селе с таким замечательным названием точно все будет хорошо», — сказал Малков.

В рамках торжественной церемонии Губернатор вручил местному руководству грамоту о присвоении Почетного звания Рязанской области «Рубеж воинской доблести» двум населенным пунктам Михайловского района: селу Хавертово и деревне Поярково.

«Эти звания присвоены за мужество и самоотверженность местных жителей, которые они проявили в годы Великой Отечественной войны, героически защищая родное Отечество, свою землю. Сельчане не оставили врагу никаких шансов закрепиться на Михайловской земле и двигаться дальше. Здесь в сорок первом году фашистам был дан серьезнейший отпор. Михайловский район стал родиной десяти Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы. Вам есть кем гордиться. Мы помним их подвиги и беспримерное мужество. На этих достойных примерах сейчас воспитывается молодежь», — подчеркнул Малков.