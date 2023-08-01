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Малков поручил разобраться, почему рязанцы уезжают лечиться в другие регионы
Об этом он заявил во вторник, 1 августа, на заседании регионального правительства.

Во вторник, 1 августа, на заседании регионального правительства Павел Малков поручил разобраться министру регионального здравоохранения Александру Пшенникову и зампреду по соцсфере Валентину Завалеву, почему рязанцы уезжают лечиться в другие регионы.

В своем отчете руководитель территориального ФОМС Елена Манухина упомянула, что финансирование медуслуг, оказанным рязанцам в других регионах страны, в первом полугодии 2023 года выросло на 51,1 миллион рублей или на 12%.

Павел Малков попросил проанализировать и предоставить предложения в течение двух недель Александра Пшенникова и Валентина Завалева, почему рязанцы чаще уезжают лечиться в другие регионы, каких медуслуг не хватает в области и в какие сроки они появятся.

«Услуги, оказанные в других регионах — это неудобство для жителей. Я понимаю, когда это какие-то эксклюзивные вещи, когда на всю страну 100 операций делаются. Но когда это массовые вещи, то надо все у себя разворачивать и спрос увеличивать. Мы уже серьезно уже на эту тему разговаривали и многие виды медицинских услуг, которые у нас раньше не оказывались, появились», — добавил губернатор.

Напомним, Елена Манухина отчитывалась перед депутатами облдумы о том, что в 2022 году было оплачено фондом более 921 млн рублей учреждениям других регионов за оказанную помощь рязанцам.