Хинштейн: вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит

Россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он написал, что проверка защищенности этих устройств от слежки «мера необходимая и актуальная».

«Со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним. ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов. Но повторю, что вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», — написал депутат.

Ранее Минкультуры запретило сотрудникам использовать технику Apple.