Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: теракты ведут Зеленского к преждевременной смерти

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России ведут украинского президента Владимира Зеленского к преждевременной смерти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

По мнению аналитика, подобные действия говорят о военной слабости ВСУ.

Также Джонсон акцентировал внимание на том, что Украина не может себя проявить на поле боя.

«Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы», — говорит аналитик.