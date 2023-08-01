Боец ЧВК «Вагнер» лишился 790 тысяч рублей во время отдыха с девушками легкого поведения

В Москве боец ЧВК «Вагнер» воспользовался услугами девушек легкого поведения и лишился 790 тысяч рублей. Об этом 1 августа сообщает Baza.

В июле у мужчины закончился контракт с ЧВК. Туда он попал в январе из омской колонии, где сидел срок за убийство. Мужчина собрался ехать в Омск после того, как отдохнет в Москве.

В столице экс-вагнеровец встретился со своим бывшим сокамерником, после чего они пошли в сауну и пригласили к себе девушек. Ближе к полуночи участник СВО уснул, а когда проснулся никого рядом не было, как и всех заработанных денег.

Мужчина позвонил приятелю и спросил, куда он делся. В ответ услышал, что тот находится в аэропорту Шереметьево. Затем собеседник нагрубил и выключил телефон.

Пострадавший обратился в полицию.