23-летний рязанец избил до смерти своего приятеля

В Рязани 23-летнего молодого человека будут судить за избиение приятеля, в результате чего тот скончался. Об этом сообщается на сайте следкома.

Трагедия произошла 14 мая 2023 года в одном из домов на улице Тимакова, где обвиняемый и его знакомый выпивали. В процессе общения между ними произошел конфликт. Один другого начал избивать по голове, в результате чего собеседник скончался.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит лишение до 15 лет лишения свободы.