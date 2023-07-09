Выпускник рязанского десантного училища рассказал о дальнейших планах ЧВК «Вагнер»

Выпускник РВВДКУ, один из командиров «Вагнера» с позывным «Лотос» рассказал о дальнейшей судьбе частной военной компании. Интервью с наемником опубликовал Тимофей Ермаков.

По рассказам бойца, всех вагнеровцев отправили в отпуск до начала августа. Далее будет «много задач», которые предстоит решить ЧВК.

«Нас всех до начала августа распустили в отпуск, впереди много задач, которые предстоит решить, поэтому Евгением Викторовичем было принято решение всех отпустить отдохнуть. Лично я уже 5 лет не был на море с семьей, другие ребята тоже сейчас погрузились в семейные вопросы с головой. Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, такое решение принял совет командиров», — поделился планами наемник.

После отпуска в военной компании займутся ротацией бойцов, а также организацией баз в Беларуси.

«В ближайшей перспективе, как я и сказал, нам предстоит много работы. Первое: нам нужно провести ротацию ребят на наших дальних направлениях, влить новую кровь. Второе и самое сложное — это выход в Белоруссию. Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику. Работы очень много и задачи непростые, но чем задача сложнее, тем она интереснее. Я думаю, мы справимся», — рассказал «Лотос».

Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за вооруженный мятеж 24 июня. Президент Владимир Путин назвал восстание — изменой Родине, а его участников — предателями. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело закроют и глава военной компании уедет в Беларусь. Однако через некоторое время президент Александр Лукашенко заявил, что Пригожина в Беларуси нет, он находится в Санкт-Петербурге.