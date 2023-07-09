В Совфеде определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем
За езду вдвоем на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности будет составлять тысяча рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.
Ранее сообщалось о том, что с марта 2023 года на средства индивидуальной мобильности распространили несколько ограничений на максимальную скорость и пересечение пешеходного перехода. Также СМИ анонсировали новые штрафы для водителей электросамокатов.