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В Совфеде определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

За езду вдвоем на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности будет составлять тысяча рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

Ранее сообщалось о том, что с марта 2023 года на средства индивидуальной мобильности распространили несколько ограничений на максимальную скорость и пересечение пешеходного перехода. Также СМИ анонсировали новые штрафы для водителей электросамокатов.