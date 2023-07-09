В Рязани на Северной окружной образовалась пробка
По данным пользователя, на 15:00 воскресенья, 9 июля, движение затруднено в сторону Канищева практически до карьера.
В Рязани на Северной окружной образовалась пробка в сторону Канищева. Об этом
По данным пользователя, на 15:00 воскресенья, 9 июля, движение затруднено практически до карьера.
«Из трех полос в одну съезжаются», — поделился автор.
По данным сайта «Яндекс. Пробки» затор образовался на дороге на протяжении всего второго борковского карьера.