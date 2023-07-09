Под Петербургом 30-летнюю мать увезли в психбольницу после попытки утопить сына
В Ленинградской области 30-летняя женщина пыталась утопить в ванне своего четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает сообщает
Жительница поселка Рощино поссорилась по телефону со своим 63-летним бывшим сожителем и пригрозила утопить их общего ребенка. Мужчина обратился в полицию.
В квартиру на Богатырском проспекте прибыл наряд правоохранителей, где они застали женщину и ее сына. Мать заявила, что она действительно пыталась утопить ребенка, но когда тот начал захлебываться, она испугалась и вызвала скорую.
Мальчика увезли в детскую больницу. У него подтвердили факт удушения и утопления в пресной воде. В среднетяжелом состоянии мальчика передали отцу.
Мать отправили в психиатрическую больницу.