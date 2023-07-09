В Госдуме предложили бесплатно давать землю парам, проживающим в браке более 10 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о бесплатной выдаче земельного участка семьям, которые проживают в браке более десяти лет и имеют детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера фракции Леонида Слуцкого.

Политик отмечает, что такая инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию малоэтажной застройки за городом.

«Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных „человейников“ в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны», — пояснил Слуцкий.

Выделенный участок будет общим в равных долях для всех членов семьи.

Отмечается, что проект внесут на рассмотрение в Госдуму после получения заключения правительства в течение 30 дней.

Ранее депутаты предложили выплачивать каждому супругу деньги за продолжительный брак. Также они хотят признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью.