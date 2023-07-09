В Британии назвали причины «провала» контрнаступления ВСУ

Британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти рассказал, что ВСУ не может добиться успеха в ходе контрнаступления из-за упорности и эффективности российской армии. Об этом пишет Life со ссылкой на Times.

Эксперт отмечает, что российские военные извлекли урок из 16 месяцев войны. Они улучшили управление артиллерией и координацию действий беспилотников, а также стали внедрять новые виды оружия и все больше использовать авиацию.

Политолог также подчеркнул, что армия России показывает не только успехи в наступлении, но и упорство в обороне.