Участники СВО пожаловались главе рязанского следкома на работу военкоматов

Ряд обращений приняли к рассмотрению в следственном управлении.

Участники СВО пожаловались главе рязанского следкома Владимиру Никешкину на работу военкоматов и медицинских учреждений в системе ВДВ. Об этом говорится на сайте регионального СК.

Владимир Никешкин и министр соцзащиты области Наталья Суворова встретились с участниками СВО, мобилизованными и добровольцами, проходящими реабилитацию в санатории «Сосновый бор». На прием пришли 12 человек.

Вопросы касались порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий, мер социальной поддержки, получения выплат в связи с ранением, субсидий на строительство индивидуального дома, погашения кредита погибшего сына-участника специальной военной операции. Также участники СВО высказали «ряд критических замечаний, касающихся работы сотрудников военных комиссариатов и медицинских учреждений в системе ВДВ», — сообщил сайт рязанского СК.

Отмечается, что ряд обращений приняли к рассмотрению в следственном управлении. Ход и результаты их рассмотрения Никешкин взял на личный контроль.