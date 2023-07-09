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Очевидцы пожара в квартире на улице Островского опубликовали кадры спасения мужчины

Очевидцы пожара в квартире на улице Островского опубликовали в соцсетях кадры спасения мужчины. На видео полуголый мужчина спускается по приставной пожарной лестнице с балкона третьего этажа. В соседнем окне видно бушующий пожар.

Также свидетель сказал, что в момент, когда мужчина покидал квартиру, пожарные изнутри боролись с огнем.

Напомним, в пресс-службе регионального МЧС ранее рассказали, что при пожаре в многоквартирном доме на улице Островского спасли двоих мужчин, двадцать человек, в том числе ребенка, эвакуировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Видео смотрите в Telegram-канале РЗН. Инфо.