Момент столкновения внедорожника и легковушки в центре Рязани попал на видео
Момент столкновения внедорожника и легковушки в центре Рязани попал на видео. Ролик опубликовала группа «ЧП и ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской загорелся «зеленый» для машин, ехавших по Право-Лыбедской.
Машины тронулись, одна пересекла перекресток, а во вторую «влетел» внедорожник, двигавшийся со стороны библиотеки Горького в направлении площади Театральной.
Ранее появилось фото ДТП. Официальной информации о пострадавших не поступало.