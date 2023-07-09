Известный российский спортивный комментатор назвал звездой дня арбитра из Касимова
В ролике Бушуев следит за игрой, не отвлекаясь на сплошную лужу под ногами и дождь.
Российский спортивный комментатор Роман Нагучев назвал звездой дня арбитра из Касимова Андрея Бушуева.
Видео, как Бушуев судит матч ФК «Народная Команда» — ФК «Конфеста» Нагучев опубликовал в своем Telegram-канале.
В ролике Бушуев следит за игрой, не отвлекаясь на сплошную лужу под ногами и дождь. Нагучев написал, что арбитр совместил матч с водными процедурами, а также сопроводил видео строчкой из песни «Animal ДжаZ» «Три полоски»:
«Три полоски на кедах
Под теплым дождем».
Роман Нагучев — известный российский комментатор, сейчас работает на «Матч-ТВ».