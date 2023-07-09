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Экс-первый замминистра МЧС не сумел доказать непричастность к делу по «продаже» должности губернатора Рязанской области
Мошенники запросили 66 миллионов рублей.

Экс-первый замминистра МЧС Сергей Шляков не сумел доказать свою непричастность к делу по «продаже» должности губернатора Рязанской области. О рассмотрении кассации написал «Коммерсантъ». Бывший высокопоставленный чиновник заявил в суде что не участвовал в попытке продать должность губернатора Рязанской области за 66 миллионов рублей помощнику главы МЧС Юрию Удалову.

Шляков отбывал пятилетний срок за мошенничество в особо крупном размере и пытался отменить приговор и реабилитироваться. Генерал-полковник заявил, что лишь бесплатно курировал переговоры с решальщиком и его подельниками. Он утверждал, что Удалов сам совершил преступление, дав особо крупную взятку.

Кассационная инстанция доводы осужденного не приняла.