Экс-первый замминистра МЧС не сумел доказать непричастность к делу по «продаже» должности губернатора Рязанской области
Мошенники запросили 66 миллионов рублей.
Экс-первый замминистра МЧС Сергей Шляков не сумел доказать свою непричастность к делу по «продаже» должности губернатора Рязанской области. О рассмотрении кассации написал «
Шляков отбывал пятилетний срок за мошенничество в особо крупном размере и пытался отменить приговор и реабилитироваться. Генерал-полковник заявил, что лишь бесплатно курировал переговоры с решальщиком и его подельниками. Он утверждал, что Удалов сам совершил преступление, дав особо крупную взятку.
Кассационная инстанция доводы осужденного не приняла.