Экс-мэр Рязани создала новую страницу «ВКонтакте» и написала пост о любви

«Все начинается с любви… и я тоже», — сообщила Сорокина.

Экс-мэр Рязани Елена Сорокина создала новую страницу «ВКонтакте». Первый пост она написала 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Страница недавно назначенного руководителя ЗАГСа по Рязанской области, судя по всему, будет посвящена историям любви рязанцев. За субботу, 8 июля, Сорокина опубликовала четыре поста. Первый начинался словами «Все начинается с любви… и я тоже», — сообщила экс-мэр.

В остальных трех Сорокина рассказала о рязанских парах, которые познакомились, влюбились и расписались в рязанском ЗАГСе.

Напомним, Елена Сорокина в первом интервью в должности мэра в 2019 году заявляла, что всегда останется Еленой Сорокиной. Управление ЗАГС Рязанской области она возглавила в июне 2023 года, получив отставку в мае.