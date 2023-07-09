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12 июля может стать самым холодным днем в Центральной России за 75 лет
Придет похолодание и осенняя погода.

12 июля может стать самым холодным днем в Центральной России за 75 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Москву и Центральную Россию придет похолодание и осенняя погода. В понедельник, 10 июля, столбик термометра еще поднимется до плюс 22 градусов, тогда как во вторник, 11 июля, температура не превысит плюс 19 градусов.

«К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода, и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября», — добавил Тишковец.

По словам синоптика, подобные похолодания редки и бывают не чаще раза в 15 лет.

«12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет», — объяснил он, уточнив, что самые низкие дневные температуры в этот день наблюдались в 1968 году. Тогда синоптики зафиксировали плюс 15,1 градус.