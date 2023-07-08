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В Рязанской области 9 июля ожидается гроза с порывами ветра
В Рязанской области в воскресенье, 9 июля, днем ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах пройдет гроза, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 9 июля, днем ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах пройдет гроза, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Ночью также ожидается кратковременный дождь.

Будет облачно. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +14, +19 градусов, днем +19, +24 градуса.