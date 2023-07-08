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В Рязани с 1 сентября через улицу Халтурина запустят автобус
И. о. главы администрации Рязани Виталий Артемов в субботу, 8 июля, провел объезд городских территорий. По поручению губернатора региона Павла Малкова проработан вопрос транспортной доступности онкодиспансера.

И. о. главы администрации Рязани Виталий Артемов в субботу, 8 июля, провел объезд городских территорий. По поручению губернатора региона Павла Малкова проработан вопрос транспортной доступности онкодиспансера. С 1 сентября здесь планируют запустить автобусный маршрут № 7А «поселок Строитель — улица Новаторов», который будет работать по единому расписанию с маршрутом № 7, сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

У областного онкодиспансера вместе с профильными специалистами определили место установки нового остановочного павильона, его тип и размер. Старую лавочку у забора демонтируют, по обеим сторонам дороги поставят современные остановки.

Путь следования маршрутов будет отличаться на участке между остановками «Завод Теплоприбор» и «Театральная площадь», где автобусы 7А будут следовать по улице Халтурина и Есенина через онкодиспансер в прямом и обратном направлениях. С сентября по маршруту будут курсировать четыре автобуса большого класса, в перспективе их число планируют увеличить.

Расписание движения автобуса согласовано с онкодиспансером и будет вывешено в лечебном учреждении. Сейчас начинается процедура по заключению муниципального контракта, к 1 сентября маршрут запустят.

Также Виталий Артемов осмотрел улицу Халтурина и обсудил вопрос организации дополнительных парковочных мест по обеим сторонам улицы, от онкодиспансера до поворота на Скорбященское кладбище.