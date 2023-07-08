В Пронске молния разрезала дерево

В Пронске молния сверху вниз «прошила» тополь на улице Архангельской. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронске молния сверху вниз «прошила» тополь на улице Архангельской. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 8 июля, около 17:00, на улице Архангельской в Пронске прошел ливень. В многолетний тополь ударила молния, в результате чего ствол разрезало вдоль, сверху вниз.

Об этом рассказал «Прессе» молодой человек, приехавший в гости к родителям.

«Мы сидели дома. И вдруг сработала сигнализация на моей машине. Подхожу к машине, рядом огромный 65-летний тополь, а вдоль всего ствола сверху донизу разрез, будто кто-то рассек кору гигантским топором. Молния! Кора и щепки разлетелись в стороны аж метров на двадцать, и даже с противоположной удару стороны», — рассказал мужчина.