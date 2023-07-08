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В Москве задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать двух женщин
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин. Об этом рассказали в СК, сообщает РИА Новости.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин. Об этом рассказали в СК, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером в пятницу, 7 июля, мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, но ей удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной.

Во время допроса он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.