В Москве задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать двух женщин

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин. Об этом рассказали в СК, сообщает РИА Новости.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин. Об этом рассказали в СК, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером в пятницу, 7 июля, мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, но ей удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной.

Во время допроса он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.