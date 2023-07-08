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В Истре двое детей ловили рыбу в пожарном водоеме и утонули
В подмосковной Истре два мальчика пяти и семи лет утонули в СНТ «Луна-2». Дети погибли, когда ловили рыбу в пожарном водоеме. По данным источника РЕН ТВ, погибшие были братьями.

В подмосковной Истре два мальчика пяти и семи лет утонули в СНТ «Луна-2». Дети погибли, когда ловили рыбу в пожарном водоеме. По данным источника РЕН ТВ, погибшие были братьями.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что, по предварительным данным, в пятницу, 7 июля, мальчики катались на велосипедах и решили порыбачить в пожарном пруду. Один мальчик упал воду, а второй кинулся ему на помощь. Оба ребенка утонули.

Тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками утопления достали из пожарного водоема.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинские экспертизы.