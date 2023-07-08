В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли двое

В Иркутской области в ночь на субботу, 8 июля, произошла авария с рейсовым автобусом, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Иркутской области в ночь на субботу, 8 июля, произошла авария с рейсовым автобусом, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, на 1295-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», в районе поселка Замзор Нижнеудинского района, столкнулись Nissan Pathfinder и автобус, который двигался по маршруту Красноярск — Братск.

От полученных травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера. Еще трое пассажиров иномарки пострадали.

В момент ДТП в автобусе находились 47 пассажиров и три водителя, одного из них госпитализировали.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.