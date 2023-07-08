В белгородском Шебекино остановили работы по восстановлению из-за обстрелов ВСУ

Восстановительные работы в городе Шебекино приостановили из-за новых обстрелов со стороны Украины. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Восстановительные работы в городе Шебекино приостановили из-за новых обстрелов со стороны Украины. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков объявил выходные для восстанавливающих город строителей, а также приостановил возвращение жителей.

«Дорогие друзья! После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — написал Гладков.

В субботу, 8 июля, губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град». По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за ударов начался пожар на центральном рынке, загорелись овощная база и один автомобиль.

В Шебекине необходимо восстановить более 700 жилых домов, квартир, ряд предприятий и соцобъектов.