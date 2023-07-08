Скончалась заслуженный работник культуры РФ Валерия Журавлева

Заслуженный работник культуры РФ Валерия Михайловна Журавлева скончалась на 85-м году жизни ушла. Она была начальником отдела культуры Кадомского района с 1977 по 1999 год, сообщается в группе Кадомского районного дома культуры.
При ее руководстве было капитально отремонтировано 30 клубов, построено новое здание районного Дома культуры, здание детской школы искусств, открылся краеведческий музей. Валерия Михайловна также занималась общественной деятельностью, была председателем районного совета женщин, председателем территориальной избирательной комиссии, депутатом районного совета, членом президиума районного совета ветеранов. До последнего момента являлась руководителем клуба «Не стареем душой» и солисткой хора ветеранов районного дома культуры.
Валерия Журавлева — ветеран труда и заслуженный работник культуры РФ.
Церемония прощания состоится в воскресенье, 9 июля, в Храме Димитрия Ростовского в 8:30.