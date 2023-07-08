Рязанцы пожаловались на замусоренную детскую площадку на Касимовском шоссе
Жителей Рязани возмутил мусор на детской площадке на Касимовском шоссе, 50. Пост местной жительницы в субботу, 8 июля, опубликован в группе «Типичная Рязань».
Жителей Рязани возмутил мусор на детской площадке на Касимовском шоссе, 50. Пост местной жительницы в субботу, 8 июля, опубликован в группе «Типичная Рязань».
«Что ж за свиньи-то такие? Люди, ну вы же сами здесь живете. Мамочки или подростки, которые сидят по вечерам. Я не понимаю, ну почему нельзя взять и убрать за собой. Помойка через дорогу. Почему урны не выносят те, кто должны этим заниматься? Еще что-то на администрацию говорите. Все вам должны только. На себя вначале посмотрите и на своих детей», — сообщается в посте.