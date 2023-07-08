Рязанцев предупредили о грозе и граде
В Рязанской области в субботу, 8 июля, ожидается сильный дождь. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в субботу, 8 июля, ожидается сильный дождь. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В ближайшие 1-3 часа, с сохранением днем и до конца суток, на территории региона местами ожидается сильный дождь, гроза, ливень.
В отдельных районах пройдет град, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду.
Напомним, накануне в Подмосковье прошел сильный ураган, в Коломне затопило улицы, от удара молнии пострадала женщина.
Экспресс и электричку в направлении «Москва-Рязань» задержали из-за стихии.